फराह ख़ान के लिए अनिल कपूर बनने में एेसी मेहनत की रवीना टंडन ने

फराह ख़ान का नया टीवी शो लिप सिंग बैटल जल्द स्टारप्लस पर शुरू होने वाला है। अभी इसकी शूटिंग जारी है।इस शो के लिए रवीना टंडन ने एेसा रूप धरा कि उनको पहचानना इतना आसान नहीं था। आप भी देखिए और पहचानिए।

हाल ही में इस शो के सेट पर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची थीं। खास बात यह थी कि उन्होंने एक्टर अनिल कपूर जैसे गेटअप अपनाया था। इसको लेकर एक तस्वीर भी फराह ख़ान ने अपने ट्विटर पर शेयर की है।

इस फोटो में रवीना टंडन का यह नया अवतार देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल, इस लुक में वो बिल्कुल अनिल कपूर की कॉपी लग रही हैं।

आपको बता दें कि, रवीना ने इस खास मौके के लिए फिल्म राम-लखन वाले अनिल कपूर का लुक अपनाया है। साथ ही शो में उन्होंने अनिल के सुपरहिट गीतों पर परफॉर्म भी किया।

GUESS Who??! Taking #LipSingBattle to another level!! Epic episode!! pic.twitter.com/As9Oj7EKTW

— Farah Khan (@TheFarahKhan) September 12, 2017