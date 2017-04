मुंबई। विनोद खन्ना के निधन के सदमे से बॉलीवुड अब तक उबर नहीं पाया है। अब सलमान खान ने एक तस्वीर शेयर करते हुए भावुक मैसेज लिखा है।

सलमान की 'दबंग' में विनोद खन्ना ने उनके पिता का रोल किया था। सलमान ने 'दबंग' की शूटिंग के दौरान ली गई तस्वीर ट्वीटर पर शेयर की है। साथ ही लिखा है- आरआईपी विनोद खन्ना सर। यू विल रियली बी मिस्ड। फिल्म में विनोद खन्ना का छोटा सा रोल था, लेकिन उसे खूब पसंद किया गया था।

मालूम हो, बीती 27 अप्रैल को लंबी बीमारी के बाद विनोद खन्ना का निधन हो गया था, वो 70 साल के थे। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। विनोद खन्ना की पिछले दिनों एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसके चलते उनके फैन्स में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई थी।

विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर,1946 को पेशावर में हुआ था। जन्म के एक साल बाद ही हुए भारत-पाकिस्तान विभाजन में उनका परिवार पेशावर से मुंबई आ गया था। मुंबई में उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1968 मे आई फिल्म "मन का मीत" से की जिसमें उन्होने एक खलनायक का अभिनय किया था। कई फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खलनायक के किरदार निभाने के बाद 1971 में उनकी पहली एकल हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई। कुछ वर्ष के फिल्मी सन्यास, जिसके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयायी बन गए थे, के बाद उन्होने अपनी दूसरी फिल्मी पारी भी सफलतापूर्वक खेली। उन्होंने 140 से ज्यादा फिल्मों में अपने अभिनय के रंग दिखाए थे।

R.I.P Vinod Khanna Sir . You will really be missed . pic.twitter.com/kJA934qxRn

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 27, 2017