'बाहुबली 2' ने दुनियाभर में कामयाबी के कई कीर्तिमान बना डाले। इंडस्ट्री के लोग भी इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब एक्टर ऋषि कपूर ने भी फ़िल्म देखने के बाद इसे कुछ मिसालें दी हैं।

ऋषि कपूर ने ट्वीट कर 'बाहुबली 2' की खूब सराहना की है। 'बाहुबली 2' के दृश्यों से ऋषि इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने मजाकिया लहजे में ही सही पर यह इच्छा जता दी है कि जहां 'बाहुबली' की शूटिंग हुई है वहां उन्हें 2 बेडरूम हॉल का मकान मिल जाए। उन्होंने पूछा कि कोई एजेंट है क्या? बता दें कि मुंबई में बिना एजेंट के कहीं भी मकान नहीं मिलता! ऋषि ने लिखा...

Seeing Bahubali 2 now. Interval. Chat later about the film. I want to know where has this film been shot? I want a 2 BHK there! Any agent?

— Rishi Kapoor (@chintskap) May 7, 2017