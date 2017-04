बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान बीते कुछ दिनों से अपने दबंग टूर को लेकर चर्चा में हैं। इस टूर पर उनके साथ बिपाशा बसु, एली अबराम, डेजी शाह, मनीष पॉल होंगे। रविवार से इसका आगाज हो जाएगा। सलमान का यह टूर हॉन्ग कॉन्ग, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में आयोजित होगा।

समय-समय पर सलमान इस टूर से जुड़ी जानकारियां फैन्स के साथ शेयर करते रहते हैं। इस बार सलमान ने डांस सेशन का एक वीडियो सभी के साथ शेयर किया। इसमें सलमान उन्हीं के एक चर्चित गीत पर प्रेक्टिस करते दिख रहे हैं।

सलमान खान की अगली रिलीज होने वाली फिल्म में 'ट्यूबलाइट' का नाम शुमार है। कबीर खान की इस फिल्म में सलमान के साथ चीनी एक्ट्रेस झूझू नजर आएंगी। ईद पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का ट्रेलर मई में रिलीज किया जाएगा।

इसके अलावा सलमान इन दिनों कटरीना कैफ के साथ फिल्म 'टाइगर जिंदा है' की तैयारियों में बिजी हैं। यशराज की इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं। पांच सालों के बाद सलमान और कटरीना की जोड़ी बड़े परदे पर नजर आ रही हैं।

फिलहाल आप देखिए वो वीडियो जो 'सुल्तान' ने फैन्स के साथ शेयर किया है।

Rehearsals for the 1st show in Hongkong tomo ! #DaBangHK pic.twitter.com/hqe5NRn2lI

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 15, 2017