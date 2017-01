Previous

सलमान ख़ान ने की 'मशीन' के पोस्टर की तारीफ़

सलमान ख़ान हमेशा से ही नए टैलेंट को इंडस्ट्री में आने के लिए सपोर्ट करते हैं। कोई नई अभिनेत्री हो या कोई स्टार किड सलमान हमेशा उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते है।

सलमान खान के ट्वीटर अकाउंट को अगर आप ध्यान से देखें तो वो अक्सर किसी न्यू-कमर का वेलकम या उनकी तारीफें करते हुए दिखाई देंगे! आपको बता दें कि सलमान की लेटेस्ट तारीफों का हिस्सा बने हैं अब्बास मस्तान की फिल्म में अपना डेब्यू करने वाले मुस्तफा और उनके ओपोजिट दिखाई देने वाली किआरा अडवानी!

मुस्तफा मशहूर डायरेक्टर अब्बास के बेटे हैं जो इस साइंटिफिक थ्रिलर लव स्टोरी फिल्म में मैं लीड का किरदार निभा रहे हैं। सलमान ने इनकी तारीफ करते हुए अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा, "All the best @theabbasmustan for #Machine . Kiara and Mustafa are looking really good in the poster @Advani_Kiara @themustafaB"

फ़िल्म मशीन की बात की जाए तो यह 25 मार्च 2017 को रिलीज़ होगी! इसका ट्रेलर अब तक सामने नहीं आया है मगर, पोस्टर को देख कर लगता है कि यह काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है, है ना?