Previous

जानू के लिए शर्ट उतार दी सलमान खान ने

संबंधित खबरें

अगले हफ्ते आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की फ़िल्म 'ओके जानू' रिलीज़ होना है। इस फिल्म के प्रचार के लिए लगता है सलमान ने भी कमर कस ली है। सलमान ख़ान ने अपनी बॉडी दिखाते हुए आदित्य रॉय कपूर के साथ एक तस्वीर ट्वीट की है।

यह शर्टलेस तस्वीर काफी अाकर्षक है। फिल्म के प्रचार काफी अलग ढंग से किया जा रहा है। इसमें कई सितारों को भी शामिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब सलमान शामिल हुए हैं।

सलमान ख़ान जब तारीफ करते हैं तो दिल खोल कर करते हैं। उनका यही अंदाज़ उन्हें बॉलीवुड में दिलदार और सबका भाईजान बनाता है। इस बार उन्होंने अपना प्यार आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर पर बरसाया है। सलमान ने एक ट्वीट भी किया है।

Ek khan ko con kiya to take this pic . Bhai let me post this on his twitter #AdityaRoyKapur pic.twitter.com/LrFX0ZwsF9

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) January 6, 2017

सलमान ने अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाह रूख, आमिर, रितिक रोशन समेत सभी दिग्गज कलाकारों से आदित्य और उनकी फ़िल्म 'ओके जानू' के प्रमोशन में मदद करने की अपील की है।





Ab vo do Khans/Kumar/Devgan/Roshan ko con karna baki hai. Ok jaanu? Help Bhai @iamsrk @aamir_khan @akshaykumar @ajaydevgn @iHrithik #Aditya

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) January 6, 2017

हाल ही में 'दंगल' के दौरान भी सलमान ने ट्वीट कर फ़िल्म को अपनी फ़िल्म सुल्तान से बेहतर बताया था। सलमान ख़ान का यही स्टाइल उन्हें स्टार्स की भीड़ में अलग बनाता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी बात मान कर ये स्टार्स भी 'ओके जानू' के लिए कोई ट्वीट करते हैं या नहीं!