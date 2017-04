Previous

Video : सलमान खान ने शेयर किया 'FU' का टीजर

मराठी फिल्म 'सैराट' के बाद एक्टर आकाश थोसर अब 'FU- Friendship Unlimited' में नजर आएंगे। फिल्म का टीजर जारी हो चुका है। सुपरस्टार सलमान खान ने फैन्स के साथ इसे शेयर किया है। आपको बता दें कि 'FU' का निर्देशन महेश मांजरेकर ने किया है।

सलमान और मांजरेकर अच्छे दोस्त हैं। यही कारण है कि सलमान इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। 'सुल्तान' ने इसके पहले फिल्म का पहला लुक जारी किया था। अब टीजर जारी किया है। यह मजेदार है। जोश और संगीत से भरे इस टीजर में जनरेशन गैप, कॉलेज रोमांस, मौज-मस्ती और फाइट्स सबकुछ नजर आया है।

आपको बता दें कि फिल्म में बोमन ईरानी, सचिन खेड़ेकर, ईशा कोप्पिकर और महेश मांजरेकर विभिन्न किरदारों में दिखेंगे। फिल्म जून 2017 में रिलीज होना है।

फिलहाल आप देखिए वो ट्वीट जो सलमान खान ने सभी के साथ शेयर किया है।

