बहन अर्पिता के पति आयुष को आखिर फिल्म दे ही दी सलमान खान ने

सलमान खान के बहनोई यानि बहन अर्पिता खान के पति आयुष शर्मा को लेकर लंबे समय से खबरें आ रही थीं कि वो जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं। खबरें थीं कि आयुष को करण जौहर लॉन्च करेंगे लेकिन फिर इन खबरों पर विराम लग गया। अब सलमान कान ने ही उन्हें फिल्म में हीरो बनाया है।

सलमान खान ने यह घोषणा कर दी है कि 'सलमान खान फिल्म्स' की अगली पेशकश आयुष की फिल्म 'लवरात्रि' होगी। सलमान ने ट्विटर के माध्यम से यह घोषणा की है। सलमान ने ट्वीट किया है कि इस बात की घोषणा करते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि सलमान खान प्रोडक्शंस का पांचवां वेंचर 'लवरात्रि' होगा, जिससे आयुष शर्मा अपने फिल्मी करियर में कदम रखने जा रहे हैं।

सलमान ने यह भी बताया है कि फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला करेंगे। अभिराज लंबे समय से 'यश राज' प्रोडक्शन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 'यश राज' की काफी फिल्मों में परदे के पीछे काम किया है। वो फैन, सुल्तान, जब तक हैं जान, लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल, मेरे ब्रदर की दुल्हन, राकेट सिंह और गुंडे जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। बता दें कि सुल्तान फिल्म के दौरान सलमान के साथ आयुष ने सेट पर काफी वक़्त बिताया था और कैमरे के पीछे का काम सीखा था।

Feeling very happy to announce @SKFilmsOfficial productions ka 5th venture #Loveratri introducing @aaysharma directed by Abhiraj Minawala. More details soon

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) December 14, 2017