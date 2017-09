VIDEO: भानजे के कितने करीब हैं सलमान, देखिए यहां

Next

मुंबई। सलमान खान अपने भांजे आहिल खान को बहुत चाहते हैं और सोशल मीडिया पर अपना और आहिल के प्यार भरे पलों के वीडियो शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बहन अर्पिता के बेटे आहिल के साथ खेलते हुए वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वे डायनिंग टेबल पर आहिल के साथ ब्रेकफास्ट ले रहे हैं।

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'लंदन में आहिल के साथ ब्रेकफास्ट।'

लेकिन आहिल तो दो कदम आगे निकला और अपने मामा को ही 'मामू' बना दिया। वीडियो में सलमान और आहिल डाइनिंग टेबल पर बैठे नजर आ रहे हैं।

आहिल खाना खा रहे हैं और पास में सलमान बैठे हुए हैं। सलमान आहिल के पास आते हैं और आहिल मामा को अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन हंसते हुए झट से खुद हाथ का निवाला खा जाता है।

इसके बाद देखते रह जाते हैं और उनकी हंसी ही नहीं रूकती। सलमान वैसे भी बच्चों से बहुत लगाव रखते हैं और उनके साथ खुद भी बच्चे बन जाते हैं।

सलमान इन दिनों अली अब्बास जफर की 'टाइगर जिंदा है' पर काम कर रहे हैं। पांच साल बाद कटरीना के साथ वे सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी। उन्होंने हाल ही में अबू धाबी में फिल्म का शेड्यूल पूरा किया है और लाइव परफॉर्मेंस के लिए लंदन पहुंचे हैं।

With Ahil in London over breakfast . pic.twitter.com/1Fwx1vGVFy

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 15, 2017