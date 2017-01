शाहरुख़ ख़ान अपनी रईसी आजकल हर जगह फ्लॉन्ट कर रहे हैं। 25 जनवरी को रिलीज़ होने वाली SRK की फ़िल्म रईस के लिए हर कोई बहुत एक्साइटेड हैं। और SRK भी इस एक्साइटमेंट को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे।

शाहरुख़ ने कुछ समय पहले ही रईस का नया डायलोग प्रोमो अपने फैन्स के साथ ट्वीटर पर शेयर किया था जिसमें सबसे जोरदार डायलोग था "दिन और रात लोगो के होतें हैं, शेरो का ज़माना होता है"

आपको बता दें कि SRK ने अब इस डायलाॅग को इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच के साथ जोड़ दिया है। युवराज और धोनी की वापसी को शाहरुख़ ने अपने अंदाज़ में पेश किया। शाहरुख़ ने हाल ही में एक विडियो शेयर किया है जहां वो इस मैच की कमेंट्री में रईस का तड़का दे रहे हैं।

Thank u @sanjaymanjrekar for saying the dialogue like me…but sending u my version. Just… https://t.co/MyRstC2J2w

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 19, 2017