डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने पुष्टि कर दी है कि उनकी फ़िल्म से ही सारा अली खान डेब्यू करने जा रही हैं, जिसमें हीरो होंगे सुशांत सिंह राजपूत। फिल्म का नाम होगा 'केदारनाथ'। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसी के साथ रिलीज़ डेट भी आ गई है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा है कि सुशांत और सारा की फ़िल्म केदारनाथ अगले साल जून में रिलीज होगी।

Balaji and KriArj join hands for Abhishek Kapoor's next #Kedarnath... Stars Sushant Singh Rajput and Sara Ali Khan... June 2018 release.

