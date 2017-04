बॉलीवुड के 'दबंग' खान सलमान और 'दबंग' गर्ल सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों द बैंग टूर को लेकर सुर्खियों में हैं। रविवार को इसका आगाज हॉन्ग कॉन्ग से हुआ। इस दौरान अक्षय कुमार ने एकाएक स्टेज पर आकर सभी कौ चौंका दिया। इन पलों को दर्शाता एक वीडियो सोनाक्षी सिन्हा ने फैन्स के साथ शेयर किया है।

सोनाक्षी ने लिखा, 'एक तरफ दबंग और दूसरी तरफ राउडी। दोनों के साथ डांस करने में खूब मजा आया। हॉन्ग कॉन्ग आप शानदार थे।' आपको बता दें कि इस टूर पर सलमान के साथ बिपाशा बसु, मनीष पॉल, एली अबराम जैसे सितारे नजर आए थे।

फिल्म जगत में खासी चर्चा है कि इस टूर की। कारण कि 'सुल्तान' के साथ इस वर्ल्ड टूर पर कई सितारें गए हैं। हालांकि इस फेहरिस्त में अक्षय का नाम शुमार नहीं था। मगर खिलाड़ी कुमार ने अचानक वहां पहुंचकर सभी को चौंका दिया।

जानकारी के मुताबिक अक्षय कुमार टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नहीं जाने वाले हैं। वो हॉन्ग कॉन्ग के बाद लौट जाएंगे। मगर बाकी सितारों का धमाल पूरे टूर के दौरान जारी रहेगा। फिलहाल आप देखिए वो वीडियो जो सोनाक्षी सिन्हा ने फैन्स के साथ साझा किया है।

The stage was LIT!!! With Dabangg and Rowdy at the #DaBanggTour... hong kong you were AMAZING!!! @BeingSalmanKhan @akshaykumar pic.twitter.com/feltlOrY9U

— NOOR (@sonakshisinha) April 17, 2017