Previous

सोनू निगम की सफाई, एंटी मुस्लिम नहीं बात लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की थी

संबंधित खबरें

मुंबई। बाॅलीवुड सिंगर सोनू निगम ने अजान के समय लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर गुस्सा जताते हुए कई ट्वीट्स किए थे और देखते ही देखते इस बात पर पूरे देश में बहस छिड़ गई। उनके ट्वीट करने के बाद से ही सब लोग अपनी-अपनी तरह से सोनू के ट्वीट का अर्थ निकाल रहे हैं। कोई उनके समर्थन में है तो कोई उन्हें ट्रोल कर रहा है।

इस विवाद के बीच सोनू निगम ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में अपनी बात को लेकर सफाई दी है। अब सोनू निगम ने अपने ट्वीट पर सफाई दी कि उनकी यह बात एंटी मुस्लिम नहीं बल्कि लाउड स्पीकर से होने वाली परेशानी को लेकर थी।

सोनू ने ट्वीट कर कहा है कि वो सिर्फ लाउड स्पीकर की बात कर रहे थे चाहे वो मस्जिद पर लगा हो, मन्दिर पर या किसी गुरूद्वारे पर। ये है ट्वीट :

It was about Loudspeaker, and only loudspeaker. Too bad that they r on Mosques, Temples & Gurudwaras, thus the reference. Let's be human 1st https://t.co/JDwUHvqDnW

— Sonu Nigam (@sonunigam) April 18, 2017

गौरतलब है कि सोनू निगम ने ट्वीट किया था कि अगर वो मुस्ल‍िम नहीं हैं तो मस्जिद की अजान की आवाज से उनको क्यों रोज सुबह उठना पड़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा था कि कब तक हम लोगों को ऐसी धार्मिक रीतियों को जबरदस्ती ढोना पड़ेगा?