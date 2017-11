जानिए आखिर क्यों मुंह ढंककर सुनील ग्रोवर ने किया ट्रेन का सफर

मुंबई। सुनील ग्रोवर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। जब वो शो कर रहे थे तब भी और जब झगड़े के बाद शो से बाहर होने पर भी। एक बार फिर से सुर्खियों में हैं क्योंकि कपिल शर्मा की फिल्म आ रही है और सवाल सुनील से पूछे जा रहे हैं।

हालांकि इन बातों से सुनील को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। वह तो इन दिनों अलग ही दुनिया की सैर में लीन हैं। मजेदार बात यह है कि सुनील ने हाल ही में अपने परिवार के साथ सबसे अधिक वक्त बिताया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक ट्रेन में सफर किया।

खुद सुनील ने अपने ट्विटर के जरिये अपने फैन्स को बताया कि उन्होंने अपने चेहरे को रूमाल से ढंक लिया था ताकि लोग उन्हें पहचान न पाएं और उन्होंने अपने बेटे मोहन के साथ इस यात्रा का आनंद उठाया है।

वैसे उन्होंने ये नहीं बताया है कि उनकी यह जर्नी कहां से कहां के लिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी यह ख़ुशी जरूर जाहिर की कि उनके बेटे को इस जर्नी में खूब मजा आया। सुनील ही नहीं कई स्टार्स ट्रेन की जर्नी कुछ इसी तरह चेहरे को रूमाल से ढंक कर पूरी कर लेते हैं।

बता दें कि खबर थी कि कपिल सुनील एक साथ फिर से किसी नये शो में लौट सकते हैं, लेकिन अब इन खबरों पर विराम लग चुका है। कपिल सुनील के बिना ही नए शो की तैयारी में जुट गए हैं।

बताया जा रहा है कि एक दिसंबर को जैसे ही कपिल की फिल्म फिरंगी रिलीज हो जाएगी, वो छोटे परदे की ओर रुख करने की तैयारी कर लेंगे। हाल ही में कई सारे कॉमेडियंस को जुटाकर उन्होंने ओय फिरंगी नाम का स्पेशल शो किया था।

Overnight train journeys are so much fun. Mohan loves it. Me too🙈. pic.twitter.com/E4LIO7Lry9

— Sunil Grover (@WhoSunilGrover) 27 November 2017