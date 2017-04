टीवी जगत के गलियारों में इन दिनों एक ही सवाल है जो हर किसी की जुबां पर है। वो यह कि आखिर 'द कपिल शर्मा शो' में सुनील ग्रोवर की वापसी होगी या नहीं? कारण कि हर दिन एक नई खबर आती है। इसके बाद सारे समीकरण बदल जाते हैं। इस बार मामला सुनील ग्रोवर से जुड़ा है।

खबर है कि सुनील ग्रोवर जल्द ही सनी लिओनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं। सुनील ने सोशल मीडिया पर फैन्स के साथ इस जानकारी को साझा किया है। इसके मुताबिक सुनील जल्द ही 'मसाला कमेंट्री' में सनी के साथ नजर आएंगे।

आपको बता दें कि इससे पहले सुनील ग्रोवर नईदिल्ली में एक लाइव शो करते दिखे। इसमें सुनील के साथ कीकू शारदा भी नजर आए थे। डॉ मशहूर गुलाटी का किरदार सभी को पसंद आया था। इसके बाद सिंगिंग रिअलिटी शो इंडियन आइडल के फिनाले में भी सुनील ने डॉ गुलाटी और रिंकू भाभी का किरदार निभाया। यह सभी को खूब पसंद आया था।

चर्चा तो यह भी है कि सोनी टीवी चैनल जल्द ही एक नया शो लाने की तैयारी में है। इसमें अली असगर, चंदन प्रभाकर और सुगंधा मिश्रा सुनील के साथ नजर आएंगी। शो जून में ऑन एअर हो सकता है।

और तो और इस शो में सुनील के साथ प्रीति सिमोस भी बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर जुड़ सकती हैं। इससे पहले वो कपिल के साथ शो में जुड़ी थीं। आप भी देखिए सुनील ग्रोवर का ट्वीट जो उन्होंने फैन्स के साथ साझा किया है।

The favourite of them all, fans call her Baby Doll. Guess who’s gonna join me for #MasalaCommentary on @UCNews_India https://t.co/5AxBGWyFAh

— Sunil Grover (@WhoSunilGrover) April 8, 2017