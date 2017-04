सनी लिओनी यूं तो बीते कुछ दिनों से बड़े परदे पर नजर नहीं आई हैं। बावजूद इसके वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। आलम यह है कि कभी फोटोशूट तो कभी हॉलिडे। मगर सनी की अपडेट लगातार जारी रहती हैं। हाल ही में सनी ने सुनील ग्रोवर के साथ एक प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। दोनों आईपीएल 10 के दौरान मसालेदार कमेंट्री करते दिखे।

इस इवेंट से जुड़ी कुछ तस्वीरें सनी लिओनी ने फैन्स के साथ सोशल मीडिया पर साझा भी की। दोनों का अंदाज हमेशा की तरह कुछ अलग ही नजर आया। सनी और सुनील ने इस दौरान फैन्स के साथ खूब मस्ती की। सुनील ग्रोवर बीते कुछ दिनों से 'द कपिल शर्मा शो' से दूर नजर आ रहे हैं।

टीवी जगत में चर्चा है कि वो शो पर वापसी नहीं करेंगे। कपिल के शो की टीआरपी तेजी से गिर रही है। इस बीच सनी ने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी लगातार बनाए रखी है। हाल ही में सनी ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें सनी ने कहा कि वो जल्द ही फैन्स से लाइव मुखातिब होंगी।

इस दौरान फैन्स भी सनी से किसी भी विषय पर बात कर सकेंगे। हालांकि यह क्यों किया जा रहा है? इसका खुलासा देर से होगा। फिलहाल तो आप देखिए सनी लिओनी का यह वीडियो और जानिए कि माजरा क्या है।

Hey Guys! Here’s your chance to ask me a question. Click below. https://t.co/FVh1JGiY76 pic.twitter.com/EMaLMYjjsr

— Sunny Leone (@SunnyLeone) April 15, 2017