बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लिओनी का अंदाज फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में किसी ने देखा हो या नहीं। मगर सनी ने इसकी पूरी जानकारी ट्विटर पर अपने फैन्स के साथ जरूर साझा की। सनी ने अपनी ड्रेस से लेकर डिजाइनर तक की बात सोशल मीडिया पर फैन्स के साथ शेयर की।

इतना ही नहीं बल्कि सनी लिओनी ने कई फोटो भी यहां पर शेयर किए। सनी इस अवॉर्ड्स शो में रेड गाउन में पहुंची थीं। हमेशा की तरह इस बार भी सनी का अंदाज आकर्षक ही था। इन दिनों 'रईस' के सॉन्ग 'लैला मैं लैला' को लेकर चारों तरफ सुर्खियां बटोर रही हैं। मगर फिल्मफेयर में भी सनी का लुक आकर्षक नजर आया।

ट्विटर पर जब सनी के इस लुक को सराहा गया तो उन्होंने कहा , 'शुक्रिया।' ऐसे ही एक ट्वीट में सनी ने लिखा, 'मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि सारे मजे हमेशा भूरे रंग के बाल वालों के क्यों होते हैं? यह मुझे समझ आ गया है।' इस गाउन से बात बन गई है।

फिलहाल आप देखिए वो तस्वीरें जो सनी लिओनी ने शेयर की है।

सनी लिओनी।

सनी लिओनी का अंदाज।

एक झलक ऐसी भी।

रेड कारपेट पर सनी लिओनी। साथ ही वो वीडियो जो सनी लिओनी ने शेयर किया।

gown by swapnil shinde fit like a glove!Blond hair pony&make up by tomas moucka styling by @hitendra1480 and style consultant @sophiabanksc pic.twitter.com/YmiUIeWZpe

— Sunny Leone (@SunnyLeone) January 14, 2017