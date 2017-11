VIDEO: सनी लिओनी पर जिसने फेंका था सांप, उससे लिया कुछ ऐसे बदला

मुंबई। हाल ही में सनी लिओनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उनके टीम मेंबर्स ने उनके साथ ऐसा प्रैंक किया जिससे वे बुरी तरह डर गई। एक टीम मेंबर ने फिल्म के सेट पर आराम से कुर्सी पर बैठी स्क्रिप्ट पढ़ रही सनी को सांप से डरा दिया। सनी ने जैसे ही सांप को देखा तो वह उस खड़ी हुई और चिल्ला पड़ी। सांप को झटकते हुए वह उस टीम मेंबर के पीछे दौड़ पड़ी।

बस फिर क्या था इस प्रैंक का बदला लेने का मन उन्होंने बना लिया था। उन्होंने इस बदले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने उस टीम मेंबर से ऐसा बदला लिया कि वह भी सनी के पीछे दौड़ पड़ा।

सनी ने दोनों हाथ में केक लिया और कुर्सी पर अन्य लोगों के साथ बैठे उस टीम मेंबर के पीछे चुपके से पहुंची और दोनों केक उसके मुंह पर लगा दिए। अचानक हुए इस वाकये से वह चौंका और सनी के पीछे दौड़ पड़ा। सनी ने अपनी बात को सही ठहराते हुए अपने साथ किए गए सांप वाले प्रैंक का बदला ले ही लिया है।

वैसे इन दिनों सनी लिओनी अपनी आगामी फिल्म 'तेरा इंतजार' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी जिसमें उनके को-स्टार अरबाज खान हैं।

My revenge!!! Hahahahahaha @yofrankay this is what you get when you mess with me!! pic.twitter.com/umUxEiVhPF

— Sunny Leone (@SunnyLeone) November 26, 2017