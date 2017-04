Previous

धोनी के फॉर्म पर गांगुली ने उठाए थे सवाल, मौका मिलते ही सुशांत ने दिया जवाब

संबंधित खबरें

आईपीएल 10 में महेंद्र सिंह धोनी की फॉर्म को लेकर जारी बहस में बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी कूद पड़े हैं। सुशांत ने धोनी पर बनी बायोपिक में लीड रोल निभाया था। टूर्नामेंट की शुरूआत से ही देखने को मिल रहा है कि धोनी के बल्ले की चमक इस बार पूरी तरह से देखने को नहीं मिली है। ऐसे में आलोचकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं।

मगर जब हाल ही में धोनी ने हैदराबाद के खिलाफ शानदार 61 रनों की पारी खेली तो फैन्स में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। बस फिर क्या था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने भारत के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली पर निशाना साधा।

गांगुली ने धोनी की खराब फॉर्म को बाद कहा था कि वह अब टी 20 के लिए बेहतर बल्लेबाज नहीं रह गए हैं। सुशांत ने धोनी की मैच जिताऊ पारी के बाद गांगुली का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा।

"Dhoni is not a .... " what did you say ?? Wonder where are the Experts now. Proud of you mahi!! https://t.co/KPEpxeGhJr

— SHIV Sushant Rajput (@itsSSR) April 22, 2017

उन्होंने कहा, 'धोनी टी20 के लिए...क्या कहा था आपने? आश्चर्य है कि अब एक्सपर्ट्स कहां चले गए। मुझे आप पर गर्व है माही।' गांगुली ने कहा था कि धोनी अब भी वनडे क्रिकेट के अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन टी 20 क्रिकेट में वह नहीं चल पा रहे हैं।