'न्यूटन' ऑस्कर्स से बाहर, फिर भी खुश हैं निर्माता

दुनिया के प्रतिष्ठित ऑस्कर अवॉर्ड्स को पाने की चाह का सपना इस बार फिर टूट गया है क्योंकि राजकुमार राव की फिल्म 'न्यूटन' विदेशी सिनेमा खंड के टॉप नाइन में भी अपना स्थान नहीं बना पाई है। फिर भी 'न्यूटन' में काम करने वाले ख़ुश हैं। कहते हैं कि उन्हें ऑस्कर से बहुत ज़्यादा मिल चुका है।

नक्सल प्रभावित इलाके में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए गए एक युवक की कहानी पर बनी अमित मसुरकर निर्देशित इस फिल्म को इस बार ऑस्कर्स में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजा गया था। लेकिन आख़िरी नौ फिल्मों के चयन के दौरान 'न्यूटन' चूक गई। चीली की A Fantastic Woman, जर्मनी की In the Fade, हंगरी की On Body and Soul, इसराइल की Foxtrot, लेबनान की The Insult, रूस की Loveless, सेनेगल की Felicite, दक्षिण अफ्रीका की The Wound और स्वीडन की The Square अब बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए लड़ाई लड़ेंगी।

'न्यूटन' पांच फिल्मों की नॉमिनेशन लिस्ट तक भी नहीं पहुंच पाई,जहां तक 'लगान', 'मदर इंडिया' और 'सलाम बॉम्बे' पहुंची थीं। इस बीच 'न्यूटन' के निर्देशक अमित मसूरकर ने कहा है 'ये हार नहीं है। फॉरेन फिल्म सेक्शन ओलम्पिक की तरह होता है, जहां दुनिया भर की फिल्मों से मुकाबला होता है। ये बहुत टफ है लेकिन इस सफ़र में जिन लोगों ने भी साथ दिया है, उनके बेहद आभारी हैं।''