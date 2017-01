Previous

'कमांडो 2' के टीज़र में देखिये विद्युत का बेहतरीन स्टंट

'कमांडो' की सीक्वल 'कमांडो 2' का नया टीजर कमाल का है। इसमें विद्युत को एक जीप के नीचे से निकलते हुए देखा जा सकता है।

फिल्म के मेकर्स एक के बाद एक अपनी फ़िल्म की झलक दुनिया के सामने पेश कर रहे है। पहले पोस्टर्स और अब टीज़र सामने आया है। जल्द ही ट्रेलर भी आने वाला है।

विद्युत् जामवाल, ईशा गुप्ता, अदा शर्मा स्टारिंग कमांडो 2 के पोस्टर्स पिछले कुछ दिनों से विद्युत् खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर रहे है। एक से बढ़कर एक इन पोस्टर्स को कमांडो के फैन्स बहुत पसंद कर रहे हैं। और अब विद्युत् ने शेयर किया है इस फिल्म के ट्रेलर का छोटा सा टीज़र!

विद्युत् ने इस टीज़र को शेयर करते हुए लिखा, "Love you! Here’s a teaser to get you excited... #2DaysToCommando2Trailer" @relianceEntertainment @penmovies @sunshinepicturesofficial"

विद्युत् ने यह भी रिविल किया कि इस फ़िल्म का ट्रेलर दो दिनों में आने वाला है। इस फिल्म को विपुल शाह ने बनाया है।

गाड़ी के नीचे ऐसे फिसलना, सच में विद्युत् कमाल के है! आपको बता दें कि विद्युत् इन स्टंट्स के लिए किसीकी सहायता नहीं लेते और न ही किसी डबल बॉडी को इस्तेमाल करते हैं! फिल्म कमांडो 2 की बता की जाए तो यह फिल्म ३ मार्च 2017 को रिलीज़ होने वाली है और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहें हैं विपुल अमृतलाल शाह।