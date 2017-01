बिग बॉस के घर में फिनाले काे लेकर सदस्यों के बीच तनाव आसानी से देखा जा सकता है। शो अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में हर टास्क में सदस्यों के बीच तनातनी की स्थिति बनती दिख रही है। इस बार सभी घरवालों को फोन टास्क दिया गया है। इसमें दो टीमों का गठन किया गया है।

एक टीम में मनु पंजाबी, मनवीर गुर्जर और लोपामुद्रा को रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ रोहन मेहरा, बानी और नितिभा कौल को रखा गया है। टास्क के दौरान रोहन मेहरा और मनु पंजाबी के बीच हुई बातचीत भी तनाव पैदा करने वाली थी। हालांकि इसे लेकर किसी ने कोई तूल नहीं बनाया।

मगर जब मौका बानी और लोपामुद्रा का आया तो हालात एकदम से बदल गए। दरअसल पहले दिन से दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बानी ने जब लोपामुद्रा को फोन लगाया तो कोई कसर नहीं छोड़ी लोपा को गुस्सा दिलाने में। यह और बात है इस दौरान किसी का झगड़ा नहीं हुआ।

लेकिन कुछ ही देर बाद जब लोपामुद्रा ने बानी को फोन किया तो उन्होंने बानी पर शो में सहानुभूति हासिल करने के लिए मां का सहारा लेने का आरोप लगाया। इसके बाद बानी बिफर गई। घरवाले भी यह देखकर हैरान थे कि आखिर यह हो क्या रहा है।

लोपामुद्रा और बानी के बीच बात इतनी बढ़ गई। लोपा ने बानी को धक्का दिया। ऐसा ही कुछ रवैया बानी का भी था। घरवालों ने भी कुछ देर इस ड्रामे को देखना ही ठीक समझा। बाद में बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया। बानी इस बात से दुखी थीं वहीं लोपामुद्रा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी।

बिग बॉस ने इसका एक वीडियो भी ट्विटर पर फैन्स के साथ शेयर किया है। शो के अंत में बानी और रोहन, मनवीर और नितिभा अपने-अपने मतभेद दूर करते नजर आए। फिलहाल आप देखिए वो फोटो जिसमें बानी और लोपा एक-दूसरे से झगड़ते दिख रहे हैं।

लोपा और बानी।

एक-दूसरे से भिड़ गए लोपामुद्रा और बानी।

घरवालों ने किया बीच-बचाव।

.@bani_j loses her calm after @lopa9999 makes personal comments about her mother during the Call Center task! #BB10 #video pic.twitter.com/TtTI2ESNtG

— Bigg Boss (@BiggBoss) January 13, 2017