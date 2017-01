ऐसा लगता है कि कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट भी अवॉर्ड कमेटी से खफा हैं। कारण कि कमेटी ने सलमान खान को इस बार बेस्ट कोरियोग्राफर कैटेगरी में भी नॉमिनेट जो किया था। जी हां। 'सुल्तान' के गीत 'जग घुमेया' के लिए इस बार सलमान खान को नॉमिनेट किया गया जबकि इसे कोरियोग्राफ वैभवी मर्चेंट ने किया।

मर्चेंट को भी अवॉर्ड में 'नशे सी चढ़ गई' के लिए नॉमिनेट किया गया। और तो और 'सुल्तान' के गीत 'जग घुमेया' को भी वैभवी मर्चेंट ने ही कोरियोग्राफ किया था। मगर जो स्टेप सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ उसे सलमान खान ने इजाद किया था। इसका खुलासा एक इंटरव्यू में खुद वैभवी मर्चेंट ने ही किया था।

अब ऐसे में कमेटी ने पूरे गीत का क्रेडिट सलमान खान को दे दिया। इस बात से वैभवी भी हैरान होंगी, इसलिए उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'मुझे 'सुल्तान' के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन क्यों नहीं मिला। अगर आप मेरे प्यारे दोस्त सलमान को 'जग घुमेया' के लिए 'बेस्ट कोरियोग्राफर' कैटेगरी में नॉमिनेट कर सकते हो तो।'

वैभवी मर्चेंट इस ओर ध्यान दिलाना चाह रही हैं कि यह दोनों ही गीत उन्होंने ही कोरियोग्राफ किए थे। हालांकि स्टेप का क्रेडिट तो सलमान का ही था। ऐसे में मर्चेंट ने फिल्मफेयर और सलमान को लेकर यह बात ट्विटर पर लिखी।

आप भी पढ़िए वो ट्वीट जो वैभवी ने ट्विटर पर साझा किया है।

Why not nominate me as best actor for Sultan if you cud nominate my dearest Salman for best choreographer Jag ghumeya..@filmfare 🤔😁😋🙏🏻 pic.twitter.com/K4BtwqxbOH

— VaibhaviMerchant (@VMVMVMVMVM) January 14, 2017