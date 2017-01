बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी ऋषिकेश यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं। कारण कि यहां पर उनके साथ क्रिकेटर विराट कोहली भी गए हैं। यह कपल अक्सर चर्चा में बना रहता है। हाल ही में खबर आई थी कि दोनों सगाई करने वाले हैं। बाद में विराट ने इस बात का खंडन किया।

मगर रविवार को भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही हुआ जिसके बाद अनुष्का शर्मा को फैन्स से माफी मांगनी पड़ी। दरअसल हुआ यह कि अनुष्का ने फैन्स को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए एक वीडियो पोस्ट किया। 'हैप्पी न्यू ईयर' वाले कैप्शन वाले इस वीडियो में कोई आवाज नहीं थी।

बस अनुष्का शर्मा ही नजर आ रही थी। कुछ समय बाद जब अनुष्का को इस बात का अहसास हुआ तो उन्होंने फिर से ट्वीट किया। अनुष्का ने लिखा, 'साल 2017 की बधाइयां दोस्तों', पिछले ट्वीट के लिए सॉरी, उसमें कोई आवाज नहीं थी।' इसके साथ अनुष्का शर्मा ने स्माइली साइन भी बनाया है।

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को एक कपल के तौर पर देखा जाता है। बीते कुछ समय से दोनों ही सितारे खास मौके पर साथ नजर आए हैं। फिर किसी सितारे की बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई अवॉर्ड शो। ऐसे में कयास लगना वाजिब है कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं।

फिलहाल आप देखिए वो मजेदार वीडियो जो अनुष्का शर्मा ने फैन्स के साथ शेयर किया है।

Happy 2017 you guys ! 😘. Sorry about the no sound in the last tweet 😂#HappyNewYear pic.twitter.com/40n6rsGojM

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) January 1, 2017