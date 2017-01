बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लिओनी सोशल मीडिया पर अपने फैन्स के साथ लगातार जुड़ी रहती हैं। फिर बात प्रोफेशनल लाइफ की हो या फिर पर्सनल लाइफ की। सनी खुलकर सभी से बात करती हैं। रविवार सुबह सनी लिओनी ने फैन्स को नए साल की शुभकामनाएं दी।

इसका अंदाज हमेशा की तरह कुछ अलग ही था। सबसे पहले सनी ने लिखा, 'सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हर किसी के लिए साल का पहला दिन शानदार रहे।' इसके बाद सनी ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें बीती रात कोलकाता में हुए कार्यक्रम की झलक थी। नए साल के जश्न के लिए यहां सनी मौजूद थीं।

कुछ दिन पहले ही सनी ने ट्विटर पर बताया था कि वो इस बार न्यू ईयर नाइट का सेलेब्रेशन कोलकाता में करने वाली हैं। सनी ने ऐसा किया भी। इस दौरान उनके पति डेनियल वेबर भी उनके साथ थे। डेनियल ने भी कोलकाता का एक वीडियो सभी के साथ शेयर किया है।

सनी लिओनी ने यहां पर पहली बार 'रईस' के सॉन्ग 'लैला मैं लैला' पर परफॉर्म किया। सभी को यह बेहद पसंद आया। 'रईस' में सनी पहली बार शाहरुख खान के साथ परदे पर नजर आएंगी। यह गीत पुरानी फिल्म 'कुर्बानी' में जीनत अमान पर फिल्माया गया था।

सनी के इस गीत 'लैला मैं लैला' को सोशल मीडिया पर बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। फिलहाल आप देखिए वो वीडियो जो सनी लिओनी ने खुद फैन्स के साथ शेयर किया है।

First @RaeesTheFilm Laila performance!! So much fun! Start the new year off with the best song!! pic.twitter.com/hyOPcPf2w3

— Sunny Leone (@SunnyLeone) January 1, 2017