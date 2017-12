फिल्म डायरेक्टर नीरज वोरा की मौत, लंबे वक्त से कोमा में थे

मुंबई। एक्टर, राइटर और फिल्ममेकर नीरज वोरा की गुरुवार सुबह मौत हो गई। नीरज वोरा ब्रेन स्ट्रोक के बाद से ही पिछले सालभर से कोमा में थे। एक्टर परेश रावल ने उनकी मौत की खबर पर अफसोस जताते हुए ट्विट किया।

नीरज वोरा ने साल 2000 में रिलीज हुई सुपरहिट कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी' की लिखी थी। वहीं साल 2006 में नीरज वोरा ने हेरा फेरी की सीक्वल 'फिर हेरा फेरी' डायरेक्ट की थी। इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी थी। नीरज ब्रेन स्ट्रोक के बाद से पिछले साल अक्टूबर से ही कोमा में थे और वो हेरा-फेरी तीन पर काम कर रहे थे।

Actor and Director Neeraj Vora passed away in Mumbai earlier this morning. pic.twitter.com/5N6QlSGadi

Neeraj Vora - The writer n director of Phir Hera Pheri n many hit films is no more ...Aum Shanti .

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) 14 December 2017

नीरज वोरा ने बतौर डायरेक्टर अक्षय कुमार की फिल्म 'खिलाड़ी 420’ से शुरुआत की थी। इसके बाद नीरज ने दौड़( 1997), 'ये तेरा घर, ये मेरा घर'( 2000) जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी थी। वहीं इन फिल्मों में नीरज वोरा ने बतौर एक्टर काम भी किया था। इसके अलावा उन्होंने रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी फिल्म गोलमाल(2006) की कहानी भी लिखी थी।