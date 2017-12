अल्पेश ठाकोर बोले- पीएम खाते हैं करोड़ों को विदेशी मशरूम, मचा बवाल

गांधीनगर। गुजरात में ओबीसी नेता और कांग्रेस प्रत्याशी अल्पेश ठाकोर ने गुजरात चुनाव के अंतिम दिन पीएम मोदी पर नस्ली टिप्पणी की है। अल्पेश ने एक सभा में कहा कि पीएम मोदी उनकी तरह थे लेकिन करोड़ों की विदेश मशरूम खाकर गोरे हो गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजराती खाना रास नहीं आ रहा है। वह ताइवानी मशरूम खाते हैं जिसकी कीमत 80 हजार रुपए प्रति किलो है।

उन्होंने यह भी कहा कि महीने भर में सवा करोड़ रुपए के मशरूम खाकर मोदी का रंग गोरा हो गया है। उनके इस बयान के बाद बवाल मचने लगा है। भाजपा ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि मशरूम खाने से कोई गोरा नहीं होता।

खबरों के अनुसार ओबीसी नेता ने गुजरात के भाजपा नेताओं पर बनासकांठा के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए तय 1500 करोड़ रुपए दबाने का आरोप भी लगाया है। राधनपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे ठाकोर ने मंगलवार को एक चुनावी रैली को संबोधित किया।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री दावा तो करते हैं कि वह आम आदमी हैं, लेकिन वह हैं नहीं। वह गुजरात से मुहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें गुजराती खाना पसंद नहीं है। इसलिए वह ताइवान से आयातित मशरूम खाते हैं।

ठाकोर ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मिली राशि गुजरात के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की जेब में पहुंच गई। ठाकोर ने ओबीसी समुदाय, एससी एवं एसटी समुदायों का एक मंच तैयार किया था। इस मंच का नाम ओएसएस एकता मंच रखा गया था। बाद में उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया।

भाजपा का पलटवार

इसके बाद भाजपा ने ताइवानी महिलाओं का एक वीडियो जारी किया है जिसमें महिलाएं यह साफ कहती नजर आ रहीं हैं कि मशरूम से कोई गोरा नहीं होता।

#WATCH Modi Ji eats mushrooms from Taiwan, one mushroom costs Rs 80 thousand & he eats 5 mushrooms a day. He was dark like me but he became fair because of imported mushrooms: Alpesh Thakor, activist & Congress leader #GujaratElection2017 pic.twitter.com/jh5QPN27SD

— ANI (@ANI) 12 December 2017