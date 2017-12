गुजरातः भाजपा ने मतदान के एक दिन पहले जारी किया विजन डॉक्युमेंट

अहमदाबाद। भाजपा ने शनिवार को होने वाले पहले चरण के मतदान के ठीक पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे अन्य नेताओं के साथ जारी किया। हालांकि, आचार संहिता के चलते इस संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री विजय रुपाणी व अन्य स्थानीय नेताओं की इस पर तस्वीर नहीं थे लेकिन जेटली ने कहा कि अपडेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जएगा।

इससे पहले भाजपा द्वारा घोषणा पत्र जारी ना किए जाने पर कांग्रेस और हार्दिक पटेल ने मुद्दा बनाते हुए भाजपा पर निशाना साधा था।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां इसे गुजरात का अपमान बताया है वहीं हार्दिक पटेल ने कहा है कि भाजपा उनकी सीडी बनाने के चक्कर में घोषणा पत्र बनाना भूल गई।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 'भाजपा ने गुजरात और उसके लोगों का अपमान किया है। प्रचार खत्म हो गया और भाजपा ने घोषणा पत्र का कोई जिक्र नहीं किया, लोगों के प्रति उनका कोई विजन या प्लानिंग नहीं है।'

वहीं हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर लिखा है कि 'CD बनाने के चक्कर में भाजपा घोषणा पत्र बनाना भूल गई,कल वोटिंग हैं।'

एक अन्य ट्वीट में हार्दिक ने लिखा है, 'गुजरात में विकास के साथ साथ चुनावी घोषणा पत्र भी लापता हैं।साहब कोई कुछ भी नहीं कहेगा कृपया आप एक बार चुनावी घोषणा पत्र में अपनी शैली में फेंक दीजिए।'

बता दें कि भाजपा अक्सर चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा पेश नहीं करती लेकिन यह पहली बार है जब पार्टी चुनाव में बिना किसी घोषणा पत्र के उतरी है। हालांकि, इसके पीछे पार्टी की क्या रणनीति है वो अब तक साफ नहीं हुआ है।

The BJP has shown unbelievable disrespect towards the people of Gujarat. Campaign is over and STILL no mention of a manifesto for the people, no vision and no ideas presented for Gujarat’s future. #BJPDisrespectsGujarat

— Office of RG (@OfficeOfRG) 7 December 2017