पोरबंदर में EVM के ब्लूटूथ से कनेक्ट होने की शिकायत, अधिकारी ने किया यह खुलासा

अहमदाबाद। गुजरात में पहले चरण के मतदान के बीच कई जगहों पर ईवीएम मशीन बंद होने के मामले सामने आए है। लोगों के हंगामें के बाद चुनाव ने तुरंत ही इवीएम बदलने की व्यवस्था की है। खबरों के अनुसार सबसे ज्यादा मामला पोरबंदर में गरमाया जहां कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम के ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के आरोप लगाए। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया।

इसके बाद ईवीएम इंजीनियर एस आनंद ने मीडिया से बात करते हुए एक ईको 105 नाम का मोबाइल मॉडल दिखाते हुए कहा कि यह एक फोन है और जब आप इसे किसी अन्य फोन से कनेक्ट करेंगे तो उस फोन में भी यही नाम नजर आएगा। यही नहीं आप अपने फोन में ब्लूटूथ डिवाइस को जो जो नाम देंगे वही नाम मोबाइल से कनेक्ट होने पर फोन में नजर आएगा।

बता दें कि पोरबंदर की 8, अमरैली की 3, राजुला और सावरकुंडला तहसील की एक-एक ईवीएम मशीन में खामी होने से करीब एक घंटे तक वोट नहीं डाले जा सके। जिसके कारण लोगों में आक्रोश फैल गया है। हालांकि चुनाव अधिकारियों ने नये ईवीएम की व्यवस्था की जिसके बाद मतदान शुरु हुआ।

वहीं पोरबंदर में अर्जुन मोढ़वाडिया ने ईवीएम को ब्लूटूथ व वाईफाई से कनेक्ट करने का दावा किया है। उन्होंने ईवीएम से सुरक्षित मतदान कराने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि ईवीएम को ब्लुटूथ व वाईफाई से कनेक्ट किया जा सकता है। जो गंभीर घटना है। इससे फर्जी मतदान हो सकते है।

मोढवाड़िया कहा ईवीएम के वाइफाई से कनेक्ट होने का उनके पास स्क्रीन शॉट भी है। मोढ़वाडिया ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। गौरतलब है कि पोरबंदर के मेमणवाड़ा मतदान केन्द्र में बुथ नंबर 145,146,147 पर कई लोगों ने ईवीएम को वाईफाई व ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिखाया है। जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है।

सूरत के वारच्छा में चुनाव आयोग के मास्टर ट्रेनर विपुल गोती ने बताया कि दो मशीनें बदली गई हैं। आप इसे तकनीकी खामी नहीं कह सकते यह इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं और इनमें दिक्कत हो सकती है। अब सब ठीक है मतदान शुरू हो चुका है।

गुजरात में पहले चरण में कुल 19 जिलों के 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे है। पहले एक घंटे में कुल 8 आठ फीसदी वोट डाले गये है। पहले चरण में राजकोट पश्चिम से चुनाव लड़ रहे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया । इस सीट पर विजय रुपाणी के सामने कांग्रेस के सबसे अमीर उम्मीदवार इन्द्रलीन राज्यगुरु चुनाव लड़ रहे है।

#WATCH EVM engineer S.Anand talks to media after visiting a polling booth in Porbandar's Thakkar plot following complaints of EVM being connected to Bluetooth, says, 'the name that you give to your Bluetooth device will be shown when it is paired to another device' #Gujarat pic.twitter.com/TivLjQXEOW

— ANI (@ANI) 9 December 2017