रक्षा मंत्री ने साधा राहुल पर निशाना, कहा- अमित शाह के सवालों के जवाब दें

अहमदाबाद। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने कांग्रेस पर हमला बोला है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है।

वहीं कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी यहां सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन सीएम रुपाणी व भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह के 5 सवाल के जवाब नहीं दे रहे। उधर राहुल ने मछुआरों को लेकर केन्‍द्र की मोदी सरकार पर हमला बोला।

भाजपा मीडिया सेंटर पर रक्षामंत्री पत्रकारों को संबोधित कर रही थीं उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी ने सीएम विजय रुपाणी व भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह के 5 सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिए हैं, जो गुजरात से जुडे हैं। राहुल को गुजरात आकर सवाल करना हो तो करे, लेकिन उन्हें जवाब भी देना चाहिए। गुजरात में कांग्रेस के 57 विधायक जीतकर आए थे, लेकिन आज 43 ही रह गए, जनता कांग्रेस को नकार रही है गुजरात में चौथी बार वे नकार दिए गए।

पटेल को लेकर आमने-सामने भाजपा और कांग्रेस-

पोरबंदर में एक समारोह में पार्टी कार्यकर्ता ने राहुल को सरदार पटेल का मोमेंटो दिया तो उनके हाथ से वह फिसल गया लेकिन तुरंत राहुल संभल गए और मोमेंटो को थाम लिया,भाजपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए कहा है क‍ि राहुल ने सरदार का अपमान किया है उन्‍हें माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश भाजपा अध्‍यक्ष जीतू वाघाणी ने भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सरदार पटेल का अपमान किया है, राहुल ने सरदार के प्रति सम्‍मान नहीं रखा इसलिए हाथ में उनकी प्रतिमा भी नहीं संभाल सके।

दो दिन के गुजरात दौरे पर राहुल-

कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। उनहोंने पोरबंदर में मछुआरों के साथ संवाद करते हुए कहा कि कांग्रेस अकेली पार्टी है, जिसने पूरे भारत में मछुआरों का संगठन बनाया है। केन्‍द्र सरकार पर मछुआरों की सब्‍सिडी बंद करने का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा क‍ि कांग्रेस सरकार ने मछुआरों के लिए 300 करोड की सब्‍सिडी जारी की थी।

नोटबंदी पर राहुल ने कहा कि सूट बूट वाले लोगों ने एसी कमरों में बैठे अपना कालाधन सफेद कर लिया, लेकिन देश की जनता को अपने रुपए बदलाने के लिए बैंकों के सामने कतार में लगना पडा। प्रधानमंत्री ने सबको कतार में लगने को मजबूर कर दिया, राहुल ने कहा कि गुजरात में 90 फीसदी कॉलेज निजी हाथों में हैं, बेरोजगारी का आंकडा लगातार बढा है।

शनिवार को गांधीनगर पहुंचेंगे राहुल-

Using power of women in Gujarat, small & medium businesses & utilising power of youth after educating them, is real Gujarat Model. What has been in effect since last 22 years is not Gujarat Model but Narendra Modi marketing model, now Vijay Rupani model: Rahul Gandhi in #Gujarat pic.twitter.com/AmRbs6r2y8

— ANI (@ANI) November 24, 2017