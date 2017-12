वडोदरा। गुजरात में शनिवार को पहले चरण का मतदान है। उससे पहले हर पार्टी के प्रत्याशी ने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया।

ऐसे में एक भारतीय जनता पार्टी की उम्‍मीदवार अनोखे तरीके से प्रचार कर रही हैं। वह घर-घर जाकर गरबा कर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं।

भाजपा की ये उम्‍मीदवार हैं सीमा मोहिले, जो वडोदरा के अकोटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरी हैं। सीमा अपनी कुछ पार्टी वर्कर्स के साथ प्रचार के लिए क्षेत्र में निकलती हैं। जैसे ही कोई घर आता है, तो गरबा करना शुरू कर देती हैं।

इसके बाद वह लोगों से उन्‍हें वोट देने की अपील करती हैं। बता दें कि गरबा गुजरात का पारंपरिक नृत्‍य है। आमतौर पर नवरात्रि के दौरान गुजरात में गरबे की धूम होती है, जब जगह-जगह गरबा डांस का आयोजन किया जाता है।

सीमा के चुनाव प्रचार का यह तरीके अनोखा है, इसलिए इससे काफी लोग आकर्षित हो रहे हैं। शायद ऐसा पहली बार है, जब कोई उम्‍मीदवार नाच-नाच कर चुनाव प्रचार कर रहा है।

Gujarat: BJP candidate from Vadodara's Akota, Seema Mohile, performs 'Garba' with other party workers, during door-to-door campaigning in a locality. #GujaratElection2017 pic.twitter.com/E6opFRZwGv

— ANI (@ANI) 8 December 2017