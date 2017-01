Previous

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किशोर भजियावाला को किया गिरफ्तार

गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में सीबीआई से प्राप्‍त एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सूरत के व्‍यापारी जिग्नेश किशोरभाई भजियावाला के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। किशोरभाई भजियावाला पर गुजरात में काले धन को सफेद करने का आरोप है।



Based on FIR received from CBI, Gandhinagar, case was registered against Jignesh Kishorebhai Bhajiawala by ED & investigation was initiated - ANI (@ANI_news) January 20, 2017



प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग कर मामला दर्ज कराया गया और गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि भजियावाला पर आरोप लगाया गया कि उसने नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर पुराने नोट बदले थे।



मशहूर व्‍यापारी किशोरभाई भजियावाला के बेटे जिग्नेश भजियावाला को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। नोटबंदी के दौरान इनके यहां छापेमारी में एक करोड़ दो लाख रुपए के नए नोट बरामद हुए थे। इसके अलावा इनकी चार सौ करोड़ की संपत्ति के बारे में भी पता चला था।



महत्वपूर्ण यह है कि भजियावाला ग्रुप के जो कर्मचारी थे उनमें से करीब 700 कर्मचारियों ने इन नोटों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।



प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के दौरान पाया है कि जिग्नेश की पूरे एपिसोड में महत्वपूर्ण भूमिका थी।