आज उड़ान भरेगा देश का पहला सी-प्लेन, PM मोदी बनेंगे पहले यात्री

अहमदाबाद। भारत में मंगलवार को पहली बार कोई सी-प्लेन उड़ान भरेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले यात्री होंगे। खुद मोदी ने सोमवार शाम इसका ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि मंगलवार सुबह 9.30 बजे साबरमती रिवरफ्रंट के पानी पर एक प्लेन लैंड करेगा और मुझे लेकर उड़ेगा, जो धरोई बांध (उत्तर गुजरात) के पानी पर लैंड करेगा। मोदी वहां से अंबाजी मंदिर जाएंगे और ठीक यहीं आएंगे और पानी पर ही लैंड करेंगे।'

प्रधानमंत्री सी-प्लेन के बारे में बात कर रहे थे, जो उनके मुताबिक भारत में पहली बार उड़ान भरेगा। उन्होंने बताया कि देश में ऐसे 106 जलमार्गों की योजना बनाई गई है।

Tomorrow at 9:30 AM I will travel from Sabarmati River in Ahmedabad to Dharoi Dam via sea plane. After that will offer prayers to Maa Amba at Ambaji. With air, roads & rail connectivity, our Government is making efforts for harnessing waterways. All this is for 125 crore Indians!

— Narendra Modi (@narendramodi) 11 December 2017