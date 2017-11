अहमदाबाद स्टेशन पर बम की अफवाह के बाद मचा हड़कंप

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बम की अफवाह से हड़कंप मच गया। पुलिस को कहीं से अहमदाबाद स्टेशन पर बम की सूचना मिलने के बाद पूरा अमला हरकत में आ गया। चुनावी समय को देखते हुए पुलिस ने बिना देर किये स्टेशन परिसर के चप्पे-चप्पे को छान मारा।

खबरों के मुताबिक पुलिस को सुचना मिली थी कि अहमदाबाद स्टेशन पर बम रखा है। पुलिस ने इसके बाद बिना किसी देरी के डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्ते के साथ पूरे स्टेशन को छान मारा। गौरतलब है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त है।

खबरों के मुताबिक स्टेशन मास्टर को बम होने की खबर फोन पर मिली थी। जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने बिना किसी देरी के स्टेशन पर पहुंचकर जांच में लग गई। हांलांकि जांच के दौरान कुछ मिला नहीं।

Bomb threat at #Ahmedabad railway station. Police, dog squad and bomb disposal squad at the spot #Gujarat pic.twitter.com/N5AKkeAof7

— ANI (@ANI) November 23, 2017