गुजरात विधानसभा चुनाव: शादी से पहले दंपत्ति ने डाला वोट

भरुच। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं में जोश नजर आया। पोलिंग बूथ के बाहर सुबह से लोगों की लंबी-लंबी कतारें लगना शुरू हुई थी।

इसी सिलसिले में शादी के बंधन में बंधने से पहले भरुच के बाहुमली बिल्‍डिंग में बनाए गए पोलिंग बूथ पर दंपति ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर मिसाल कायम की।

A couple reaches polling booth in Bharuch's Bahumali building to cast their votes before their wedding ceremony #GujaratElection2017 pic.twitter.com/laEvfU75Zl

वहीं क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने भी राजकोट में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पुजारा ने राजकोट के रवि विद्यालय के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर राजकोट में मतदान किया है। वहीं राज्य के भाजपा अध्यक्ष जीतुभाई वघानी ने भावनगर में मतदान किया।

CM Vijay Rupani casts his vote in Rajkot. He is contesting against Congress’ Indranil Rajyaguru from Rajkot-West seat #GujaratElection2017 pic.twitter.com/d38IIAPs0v

