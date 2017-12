राहुल के मंदिर दर्शन पर जितेंद्र सिंह ने साधा निशाना, कहा- दिल्ली में तो नहीं जाते

नई दिल्ली। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थमने से पहले बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मंदिर दर्शन पर निशाना साधा है।

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल के मंदिर दर्शन को निशाने पर लेते हुए कहा, ‘धर्म और विश्वास एक व्यक्तिगत मामला है, इसलिए जो लोग इसका अनुसरण करते हैं, उनमें ये स्वाभाविक रूप से होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आस्था का अनुसरण करते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से होता है। यह बात पूरा देश जानता है।

राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने इशारों में कहा कि जो चुनाव से ठीक पहले मंदिर जाना शुरू कर दें या फिर खुद को धार्मिक सोच वाले व्यक्ति के दौर पर दर्शाने लगें, वो किसी पाखंड से कम नहीं। गुजरात को इस पाखंड से गुमराह नहीं किया जा सकता है।

Religion & faith comes naturally to a person. For PM Modi it's a natural way of life, not like Congress leaders who, as soon as they touch 'dharti' of Gujarat, start visiting temples & never visit one in their backyard in Delhi: Jitendra Singh, MoS PMO pic.twitter.com/ghsUrRRCgJ

— ANI (@ANI) 12 December 2017