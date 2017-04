अहमदाबाद। गुजरात के पिपावाव-राजुला हाइवे पर शेरों का एक परिवार रात के अंधेरे में सड़क पार करता नजर आया। जिस समय ये शेर सड़क पार कर रहे थे, उस समय हाइवे पर तेज रफ्तार ट्रैफिक थी। बस-ट्रकों व मोटरसाइकिल के जरिये उस रास्ते से गुजर रहे थे। बीच सड़क पर शेरों को देखकर लोग सकते में आ गए। शेरों को सामने देखकर ट्रैफिक रुक गया। बस और ट्रक बीच सड़क पर रुक कर शेरों को सड़क पार करने का इंतजार करने लगे। इस पूरे वाकये का वीडियो हैरान कर देने वाला है।

इस इलाके में अक्सर शेर सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन शेरों के इतने बड़े झुंड को देखकर लोग भी हैरान थे। गाड़ियों की रोशनी से थोड़ा परेशान होकर शेर कुछ देर तक सड़क पर ही रहे।

अच्छा ये रहा कि शेरों के सम्मान में ट्रैफिक को रोक दिया गया. मोटरसाइकिल सवार आगे निकल शेरों के झुंड को देखने लगे। आखिरकार जंगल के राजा शेर अपने परिवार के साथ धीरे-धीरे सड़क पार कर गए। उसके बाद इस इलाके में ट्रैफिक सामान्य हुआ।

इस पूरे वाकये का वीडियो हैरान करने वाला है। गुजरात के शेरों का ये परिवार रात के अंधेरे में अपना दर्शन देकर आराम से चला गया।

#WATCH Traffic halts on Pipavav-Rajula highway in Gujarat as pride of lions cross the road. pic.twitter.com/qvLF1xZsbd

— ANI (@ANI_news) 16 April 2017