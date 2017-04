सूरत। सूरत दौरे पर गए पीएम मोदी का दूसरे दिन का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। इस दौरान पीएम मोदी जब किरण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद जा रहे थे तब रास्ते में एक बच्ची उनकी गाड़ी के पास आ गई। पीएम ने बच्ची को देख कार रुकवाई और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने बच्ची को अपनी कार में भी बैठाया।

यह पूरी नजारा कैमरे में कैद हो गया। जानकारी के अनुसार बच्ची का नाम नैन्सी गोदरिया बताया जा रहा है। मोदी को बच्ची से इस तरह मिलते देख उनके समर्थक मोदी-मोदी के नारे लगाने लगे। यहां कुछ देर रुकने के बाद पीएम का कारवां आगे बढ़ गया।

हालांकि इन कुछ पलों के लिए सुरक्षाबलों के हाथ पांव फुल गए और वो पीएम की कार को घेरकर खड़े रहे साथ ही लोगों को करीब आने से रोकते रहे।

#WATCH PM Narendra Modi breaks security protocol to meet a 4-year old girl on his way to inaugurate Kiran Multispeciality Hospital in Surat. pic.twitter.com/vtLuleRMYV

— ANI (@ANI_news) April 17, 2017