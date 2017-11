नवसारी में अजान सुन मोदी ने रोका भाषण, वीडियो वायरल

नवसारी। गुजरात चुनाव के लिए लगातार रैलियां कर रहें प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को नवसारी में थे। यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उनके भाषण के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब वो कुछ वक्त के लिए चुप हो गए।

दरअसल जब मोदी अपना भाषण दे रहे थे तब पास ही एक मस्जिद में आजन होने लगी। अजान की आवाज सुनकर मोदी कुछ देर के लिए रुक गए और अजान पूरी होने के बाद अपना संबोधन आगे बढ़ाया।

यह पहली बार नहीं है जब पीएम ने अजान की आवाज सुनकर अपना संबोधन बीच में रोका हो। इससे पहले 2016 में भी पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ था। पीएम उस समय खड़कपुर में रैली को संबोधित कर रहे थे।

PM Narendra Modi pauses speech during Navsari rally yesterday on hearing the Azaan #GujaratElection2017 pic.twitter.com/MfwN4orIyH

— ANI (@ANI) 30 November 2017