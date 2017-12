गुजरात में अहमद पटेल को CM बनाने के लगे पोस्टर, सांसद ने किया किनारा

सूरत। गुजरात चुनाव में बयानों की जंग के बीच पोस्टर वार शुरू हो गई है। हाल ही में सूरत में अहमद पटेल का पोस्टर नजर आया है। इस पोस्टर में मुस्लिमों से अपील की गई है कि वो साथ आएं और पटेल को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएं।

इस पोस्टर में लिखा है कि अहमद पटेल को गुजरात का वजीर-ए-आजम बनाने के लिए मुस्लिम समाज कांग्रेस के समर्थन में आए। हालांकि, पोस्टर को लेकर कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए भाजपा पर आरोप मढ़े हैं।

खुद अहमद पटेल इसे भाजपा द्वारा फैलाई जा रही अफवाह करार दे रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर मीडिया से बात करतेहुए कहा कि ‘यह भाजपा द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है क्‍योंकि वे जानते हैं कि उन्‍हें यहां हार मिलेगी। मैं कभी मुख्‍यमंत्री पद के लिए उम्‍मीदवार नहीं था न रहूंगा।‘

Poster seen in Surat calling for Muslims to unite and support Congress for Ahmed Patel to be made 'Wazir e Alam' of Gujarat pic.twitter.com/W2w3GBLQT9

— ANI (@ANI) 7 December 2017