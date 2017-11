राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू, कई बार निभाई हिंदू परंपरा: रणदीप सुरजेवाला

अहमदाबाद। सोमनाथ मंदिर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दर्शन के बाद उनके धर्म को लेकर शुरू हुए विवाद पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जवाब दिया है। उन्होंने मंदिर के रजिस्टर में पंजीकरण को फर्जी बताते हुए कहा कि राहुल गांधी जनेऊधारी हिन्दू हैं, चुनावी नामांकन, बहन की शादी व पिता राजीव के अंतिम संस्कार की विधियों में भी हिन्दू परंपरा का निर्वाह किया है।

Rahul ji made an entry into the visitor's book, The signature which is being talked of is different,neither it is the signature of Rahul Gandhi nor was this register ever given to him: RS Surjewala,Congress pic.twitter.com/8w6hkKxRHQ

— ANI (@ANI) November 29, 2017