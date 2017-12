Live गुजरात विधानसभा चुनाव: पहले चरण का मतदान शुरू, EVM मे कैद होगा रुपाणी का भाग्य

अहमदाबाद। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक राज्य के 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान होगा। राज्य में पहली बार ईवीएम के साथ वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (वीवीपीएट) का उपयोग किया जा रहा है। पहले चरण में 89 सीटों पर 977 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद होगा। इनमें राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी शामिल हैं।

सौराष्ट्र, कच्छ व दक्षिण गुजरात में होने वाले पहले चरण के मतदान में 2 करोड़ 12 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर गुजरात की जनता से भारी मात्रा में मतदान करने की अपील की है।

राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी बीबी स्वेन के अनुसार, गुजरात विधानसभा की 182 सीट में 89 सीटों के लिए 9 दिसंबर को और शेष 93 सीट के लिए 14 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 18 दिसंबर को आएंगे।

गुजरात चुनाव में चुनाव आयोग वीवीपेट मशीनों से मतदान करवाएगा। इसके चलते ईवीएम पर मतदान के साथ ही एक बीप की आवाज होगी जिसके साथ ही छह सैकेंड के लिए वीवीपीएट के डिस्पले पर मतदाता अपना मत देख सकेगा कि उसने जिसे वोट दिया वह उसके ही खाते में पड़ा है।

प्रथम चरण में इन जिलों में मतदान

कच्छ, सुरेन्द्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ, गीर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच , सूरत, तापी, डांग नवसारी व वलसाड। मतदान के लिए 24,689 बूथ बनाए गए हैं।

पीएम ने की मतदान की अपील

मतदान से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपील की है कि लोग रिकॉर्ड मतदान करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

Phase 1 of Gujarat polls begin. Urging all those voting today to turnout in record numbers and vote. I particularly call upon youngsters to exercise their franchise.

— Narendra Modi (@narendramodi) 9 December 2017