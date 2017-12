LIVE Gujarat Election 2017 Polls: मतदान जारी, वोट डालने पहुंचे पीएम मोदी

अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12.30 बजे अपना वोट डालने पहुंचेंगे। इसके लिए पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं जहां से साबरमती के लिए निकल चुके हैं। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा हार्दिक पटेल और पीएम मोदी की मां हीरा बेन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती में बूथ नंबर 115 पर वोट डालेंगे और इसके पहले वहां काफी भीड़ जुट चुकी है। हालांकि, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं और पीएम के वोट डालने से पहले साबरमती में काफी सतर्कता बरती जा रही है।

राज्य के 14 जिलों की 93 सीटों पर 11 बजे तक 15 प्रतिशत मतदान हो चुका था। इन सीटों पर कुल 852 उम्मीदवार मैदान में हैं इनमें से 291 प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टी के, 350 निर्दलीय शामिल हैं। जैसे-जैसे भाजपा, कांग्रेस के नेताओं के अलावा अन्य नेता मतदान कर रहे हैं वैसे-वैसे अपने-अपने दावे भी किए जा रहे हैं।

मतदान शुरू होने के बाद अब पीएम मोदी की माता जी हीरा बेन सबसे पहले वोट डालने पहुंची जिसके बाद अमित शाह और हार्दिक पटेल के माता पिता ने मतदान किया। अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने जहां विरमगांवा में अपना वोट डाला वहीं राज्य के उपमुख्मयंत्री नीतीन पटेल ने मेहसाणा में मतदान किया।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी नारनपुरा मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग की। मतदान के बाद अमित शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुजरात की जनता विकास के विरोधियों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके हराए।

उनके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अहमदाबाद के वेजलपुर में बूथ नंबर 961 पर जाकर वोट डाला जबकि शंकर सिंह वाघेला ने गांधी नगर के वासन में मतदान किया। इससे पहले गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद के घटलोतिया में अपने परिवार के साथ मतदान किया।

मतदान के लिए जहां भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं वहीं चुनाव आयोग ने 25575 बूथों पर मतदान के लिए सवा लाख कर्मचारियों को नियुक्त किया है।

मुख्य चुनाव अधिकारी बी बी स्वैन ने बताया कि दूसरे चरण में दो करोड 22 लाख मतदाताओं के लिए 25 हजार 575 बूथ बनाए गए हैं। प्रथम चरण के जामनगर, गीर सोमनाथ, तापी, वलसाड व उमरगाम के कुछ गांव में भी गुरुवार को ही उपचुनाव कराया जाएगा।

स्वैन ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर विशेष निरीक्षक भी बनाए गए हैं जो वहां देखरेख करेंगे, उनके अलावा चुनाव प्रक्रिया में सवा लाख कर्मचारी शामिल हैं। आगामी 18 दिसंबर को राज्य में 37 स्थलों पर मतगणना होगी।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मोहन झा ने बताया कि चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य में 38 हजार पुलिस के जवान, 35 हजार होम गार्ड, सैकडों की संख्या में अद्धसैनिक बलों की कंपनियां, 12 आरएएफ, अहमदाबाद में एसआरपी की 25 कंपनी कानून व्यवस्था की बहाली के लिए व अन्य 50 कंपनी राज्य के विविध शहरों में नियुक्त है।

पीएम मोदी, राहुल गांधी ने की अपील

चुनाव शुरू होने से पहले आखिरी जोर लगाते हुए पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें।

Today is Phase 2 of the Gujarat elections. I request all those voting today to vote in record numbers and enrich this festival of democracy.

— Narendra Modi (@narendramodi) 14 December 2017