java.lang.RuntimeException: Error while parsing XML: 04 Feb 2017 मेष aries_n.gif Mar 21 - Apr 19 मनोवांछित लाभ के लिए मेहनत पर ध्यान दें। व्यापार के लिए यात्रा हो सकती है। आर्थिक पक्ष उत्तम रहेगा। मन में हर्ष रहेगा। नई जान-पहचान फायदे मंद होगी। - डॉ. रामकृष्ण डी तिवारी

]]> वृषभ taurus_n.gif Apr 20 - May 20 घर-परिवार में शांति और सहयोगी आचरण बना रहेगा। कार्य का बोझ बढ़ सकता है। जीवनसाथी संग खुशियां सहेजने का समय मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मनचाहा फल।

]]> मिथुन gemini_n.gif May 21 - Jun 20 पारिवारिक अनबन बनी रह सकती है। अच्छे समय का इंतजार करें। दोस्तों पर अधिक भरोसा न करें। कर्ज बढ़ सकता है। जीवन में तनाव और दबाव बना रहेगा।

]]> कर्क cancer_n.gif Jun 21 - Jul 22 प्रोफेशन में तरक्की के योग। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा हो सकती है। दांपत्य जीवन में सुखद संयोग। धन लाभ की पूर्ण संभावना है। शिकायतों पर ध्यान न दें।

]]> सिंह leo_n.gif Jul 23 - Aug 22 काम-काज में प्रतिस्पर्धा रहेगी। तनाव कम होगा। अविवाहितों के जीवन में प्रेम का प्रवेश। अनजान स्रोतों से पैसा आएगा। रचनात्मक दृष्टिकोण बना रहेगा। प्रवास शुभ।

]]> कन्या virgo_n.gif Aug 23 - Sep 22 समय शांति और धैर्य की मांग कर रहा है। मन में उदासी हावी न होने दें। व्यापार में नुकसान संभव है। समाज में व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद न करें।

]]> तुला libra_n.gif Sep 23 - Oct 22 सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। रुके काम पूर्ण होंगे। व्यावसायिक और व्यक्तिगत परिवर्तन हो सकता है। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें। यात्रा शुभ।

]]> वृश्चिक scorpio_n.gif Oct 23 - Nov 21 निवेश से लाभ एवं धन का आगमन होगा। खर्च बढ़ेगा। विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर करेंगे। आप अपनी क्षमता योग्यता से उच्च पद पा सकते हैं।

]]> धनु sagittarius_n.gif Nov 22 - Dec 21 प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। समय सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप नई चीजों की खोज करेंगे। जोखिम उठाकर लक्ष्य पूरा करेंगे। शुभ संदेश।

]]> मकर capricorn_n.gif Dec 22 - Jan19 विवादों की उपेक्षा करें। दोस्तों से मेल-मुलाकात होगी। घर या वाहन खरीदने का योग हो सकता है। खर्च बढ़ेगा पर बचत पर भी ध्यान देंगे। सेहत अच्छी रहेगी।

मकर capricorn_n.gif Dec 22 - Jan19 विवादों की उपेक्षा करें। दोस्तों से मेल-मुलाकात होगी। घर या वाहन खरीदने का योग हो सकता है। खर्च बढ़ेगा पर बचत पर भी ध्यान देंगे। सेहत अच्छी रहेगी।

]]> कुंभ aquarius_n.gif Jan 20 - Feb 18 करीबी रिश्तेदार आ सकते हैं। साझेदारियों से लाभ होगा। व्यापार-व्यवसाय में मनमुताबिक परिणाम। अपनी टीम को बिजन की ओर प्रेरित कर पा