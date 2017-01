Previous

MP-CG के पुलिस कर्मियों सहित 777 कर्मियों को पुलिस पदक

भोपाल। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर 777 कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। 100 कर्मियों को पुलिस शौर्य पदक (पीएमजी), 80 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा 597 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।

PRESIDENT'S POLICE MEDAL FOR DISTINGUISHED SERVICE

मध्यप्रदेश

संजय माने एडिशनल डीजीपी भोपाल, सज्जाद वासी नकवी एडिशनल डीजी पीएचक्यू भोपाल, बख्शीश सिंह भुल्लर डिप्टी एसपी स्पेशल ब्रांच पीएचक्यू भोपाल और कालिका प्रसाद नौगेन को कमांडर 29 वीं बटालियन एएएफ दतिया

छत्तीसगढ़

हेमकृष्णा राठौर आईजीपी सीआईडी पीएचक्यू नया रायपुर

LIST OF AWARDEES OF GALLANTRY MEDALS ON THE OCCASION

छत्तीसगढ़

ओमप्रकाश सेन प्‍लाटून कमांडर, सीताराम कुंजाम कांस्टेबल मरणोपरांत, पायकू पोयामी कांस्‍टेबल मरणोपरांत, मोतीराम तेलाम असिस्टेंट कमांडर मरणोपरांत, पंकज सूर्यवंशी कांस्टेबल मरणोपरांत, रमेश कुमार नाग कांस्टेबल और चाणक्य नाग इंस्पेक्टर।