10वीं पास के लिए रेलवे में निकली बंपर भर्तियां, जल्द करें अप्लाई

मल्टीमीडिया डेस्क। भारतीय रेलवे के सेंट्रल डिविजन ने rrccr.com पर ट्रेड अपरेंटिसेस के पद पर 2196 भर्तियां निकाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, उम्मीदवार 30 नवंबर, 2017 शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को सेंट्रल रेलवे के मुंबई, भुसावल, पुणे, नागपुर और सोलापुर में ट्रेनिंग दी जाएगी।



पद संख्या व क्लस्टर -



मुंबई क्लस्टर- 1503 (पद)



भुसवाल क्लस्टर- 341 (पद)



पुणे क्ल्सटर- 151 (पद)



नागपुर क्लस्टर- 107 (पद)



सोलापुर क्लस्टर- 94 (पद)



शैक्षणिक योग्यता -



10वीं में कम से कम 50 फीसद अंक। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी किया गया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट/स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग/नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशन ट्रेनिंग द्वारा जारी किया गया प्रॉविजनल सर्टिफिकेट।



आयु सीमा -



न्यूनतम उम्र 15 साल व अधिकतम उम्र 24 साल।

आवेदन की अंतिम तारीख -

30 नवंबर, 2017



आवेदन फीस -



उम्मीदवारों को एडमिशन फीस के रूप में 100 रुपए देने होंगे। rrccr.com पर ऑनलाइन आवेदन के साथ ही फीस भी जमा करनी होगी।



ऐसे करें आवेदन -



सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाएं।



Online application for engagement (training) of Act Apprentices in Central Railway (2017-18) के अंडर Click here to proceed for online application पर क्लिक करें।



अगर पहले रजिस्टर न किया हो तो Click here to Register पर क्लिक करें।



अब अपने डिटेल्स भरें।



लॉगइन कर आवेदन प्रक्रिया पूरा करें।



आवेदन फीस जमा करें।



भविष्य के लिए इसका प्रिंट सेव करके रख लें।