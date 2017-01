Previous

तैयार हो जाएं 12वीं के छात्र, DU में बनें जूनियर अस‍िस्‍टेंट बनने का मौका

दिल्‍ली यूनिवर्सिटी छह महीने के पीरियड के लिए कॉन्‍ट्रैक्‍ट बेसिस पर अफ्रि‍कन स्‍टडीज डिपोर्टमेंट में जूनियर अस‍िस्‍टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रि‍त कर रही है। यह पोस्‍ट 12वीं पास छात्रों के‍ लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है।

पोस्‍ट का नाम : जूनियर असिस्‍टेंट



लोकेशन : दिल्‍ली



शैक्षणिक योग्‍यता: मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान से 12वीं पास



अनुभव: इच्‍छुक उम्‍मीदवारों को सरकारी विभाग में इस क्षेत्र में 3 साल का अनुभव होना चाहिए।

आयु सीमा: 27 साल



सैलरी: चयनित उम्‍मीदवार को अनुभव व योग्‍यता के अनुसार सैलरी दी जाएगी।

ऐसे करें अप्‍लाई:



इस पते पर सभी आवश्‍यक दस्‍तावेजों, एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवदेन भेजें :



To The Head, Department of African Studies, Faculty of Social Sciences, University of Delhi

आवेदन की अंतिम तिथ‍ि: 8 फरवरी, 2017