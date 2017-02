Previous

AIIMS जोधपुर में वैकेंसी, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा अवसर

संबंधित खबरें

AIIMS जोधपुर ने कई पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक प्रतिभागी 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

कुल पद: 63

पद का नाम:



रिसर्च असिसटेंट: 2



डाटा एंट्री ऑपरेटर कम क्‍लर्क: 61

शैक्षणिक योग्यता:



रिसर्च असिसटेंट: मेडिकल साइंस या डेंटल साइंस में ग्रेजुएट।



डाटा एंट्री ऑपरेटर कम क्‍लर्क: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की हो।

आयु सीमा :



30 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया:



इंटरव्यू के आधार पर चयन।

सैलरी



रिसर्च असिसटेंट: 20 हजार प्रतिमाह की सैलरी मिलेगी.



डाटा एंट्री ऑपरेटर कम क्लर्क: 30 हजार की तनख्‍वाह मिलेगी.

एेसे अप्लाई करें:



सभी डॉक्‍यूमेंट्स के साथ आवेदन इस पते पर भेज दें-



Dr. Pankaj Bhardwaj Principal Investigator, Associate Professor Department of Community Medicine & Family Medicine, All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur - 342005

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2017