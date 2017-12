छह सीटों वाले विमान की इमरजेंसी लैंडिंग में दो घायल

मुंबई। उत्तर महाराष्ट्र के धुले जिले में शुक्रवार रात छह सीटों वाले एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग में उसमें सवार दो व्यक्ति घायल हो गए।

धुले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) एम. रामकुमार ने बताया कि विमान में खराबी आने के बाद पायलट जेपी शर्मा ने अधिकारियों को सतर्क कर दिया था।

दतारली गांव के पास विमान के क्रैश होने की संभावना के मद्देनजर रात करीब आठ बजे पायलट ने गांव के नजदीक ही एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग की। यह विमान धुले फ्लाइंग क्लब का था।

एसपी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।

#Maharashtra: A trainer aircraft of a Dhule based flying club, carrying 6 people, made an emergency landing in Dhule. 2 occupants suffered minor injuries. pic.twitter.com/Ss4QobDO1u

— ANI (@ANI) December 1, 2017