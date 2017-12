फ्लाइट लेट होने पर यात्रियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर किया जमकर हंगामा

मुंबई। शुक्रवार देर रात पायलट नहीं मिलने की वजह से अहमदाबाद जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट करीब सात घंटे देरी से शनिवार को उड़ान भर सकी।

फ्लाइट में हुई देरी से मुसाफिर आक्रोशित हो गए और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि 'एआई031' फ्लाइट को मुंबई से अहमदाबाद के लिए शुक्रवार देर रात 01.35 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन यह शनिवार सुबह 8.20 बजे उड़ान भर सकी। आक्रोशित यात्रियों ने बोर्डिंग एरिया में जमकर हंगामा किया और अन्य फ्लाइट्स के संचालन में लगे कर्मचारियों का काम बाधित करने की कोशिश की।

इस बोइंग-777 विमान से 200 से ज्यादा यात्रियों को यात्रा करनी थी। पहले फ्लाइट में एक घंटे देरी हुई। उसके बाद एयर इंडिया ने इसे और लेट कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि विमान संचालन के लिए कोई पायलट ही मौजूद नहीं था।

Mumbai: Over 250 passengers were left stranded at Chhatrapati Shivaji International Airport after an Mumbai-Ahmedabad Air India flight delayed for over 7 hours earlier today. Passengers raised protest & alleged they were not given food or accommodation. Flight has now taken off. pic.twitter.com/JjcfbCNOkf

— ANI (@ANI) December 2, 2017